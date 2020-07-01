預測：周五前，銀行、地產及國企相關項目，價位走勢或會較強。

白羊：事業運稍佳，但壓力較大，爭取發展良機同時，宜爭取休息，以保持鬥志和狀態。

金牛：體能稍遜，工作壓力或較明顯，精神狀態雖好，但仍需多休息多放鬆，避免過勞。

雙子：事業運佳，但財運略為不穩，人事阻力或會稍大，宜注意溝通、金錢及人際關係。

巨蟹：職場及人事變動或會較頻，若能保持正面積極的態度，主動求變，發展機遇不絕。

獅子：工作壓力較大，出勤、公幹及海外項目等雖具阻力，但體能較佳，將有助應付。

處女：偏桃花較旺，但夫妻運較佳，已婚及同居朋友，宜善用公餘多交流，感情將更佳。

天秤：情緒回穩，家庭及感情生活將平穩融洽，多聚會及多約會，有助增進情誼和默契。

天蠍：人緣及桃花運較佳，工作運雖帶點不穩，但貴人運甚佳，謙虛友好，可吸引助力。

人馬：人緣及戀愛運雖帶點不穩，但情緒及家庭運較佳，助增進及改善親子及感情關係。

山羊：情緒及人氣回穩，辭令及思考力回升，有助增進與伴侶和家人關係，宜多作交流。

水瓶：財運回升，理財能力較佳利改善經濟，但家庭及約會等開支或會較大，宜多節約。

雙魚：人氣及社交運較佳，但娛樂、約會等開支較大宜多節約。開單、簽約等需予耐性。