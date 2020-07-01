蘇皓兒化身繽FUN主播唔敢「懶」

新一代女神蘇皓兒（Chloe）化身繽FUN主播，原來跟演戲一樣好有Talent！她昨晚入到錄影廠，第一時間拉實主播斯菲「偷料」做定功課，識得搵啱人幫手。極速熟讀流程後，Chloe立即進入作戰狀態，過程中聽見不停問身邊人：「我有冇懶音呀？」雖然間中都有NG，但表現絕對有90分以上，她說：「初時以為望住個字幕，照住讀好似好簡單咁……真係自己落場先知唔易做！出嚟有少少甩咳，OK嘅……其實要顧住懶音，又做動作同表情，真係有難度！今次係好難得嘅體驗，多謝繽FUN星網，我下次會再表現好啲。」

擁有超級長腿的Chloe，最近憑無綫劇集《那些我愛過的人》成功入屋，接受斯菲訪問時坦言有留意網民評價，正負面都有聽，但印象最深刻反而是有次播完喊戲，竟然有粉絲留言表示想逐粒眼淚食落肚，斯菲聽完當堂「O」嘴，她即神回網民：「師兄，你口味有啲重喎！」

身為女神不乏追求者，斯菲單刀直入問Chloe是否與「女神收割機」羅天宇撻着？她稱與對方已認識多年，又爆對方平日最愛自稱「幸福的男人」，並正式落閘：「我哋係唔同世界嘅人，我講嘢好快，佢講嘢好慢。」又跟主播斯菲Girl's Talk，暫時只拍過四次拖，坦言有意思才會開始。