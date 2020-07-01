【星星蜜語】面對形勢變遷　承擔自己命運

由現在至7月14日，要留意社會有政策上或形勢上的大變化，又或社會氣氛出現緊張的情況。一些事的出現，讓人措手不及，未有防範的準備，會招致一點意外和損失；但舊事物的忽然變動，卻對部分的人來說有警惕和提醒作用，讓他們更懂得為自己和身邊的人籌謀，更確定自己的路向，更堅定的為自己鋪陳未來的路，不再倚賴甚麼人，更勇於承擔起自己的命運。

十二星座提點

白羊座、獅子座、人馬座

這段日子你會感到有點乏力，雖然欠缺信心，但你願意從信任的人身上取得支持，堅持努力，慢慢向前，沒有放棄，這是十分可嘉的。

金牛座、處女座、山羊座

就算見到前路好像被堵住了，讓你暫時停滯，但你的細膩心思，總會給你找到一點可以繼續嘗試和改善當刻狀況的點子。你們是隨時整裝待發，時機一到就可以更快得到收成的一群。

雙子座、天秤座、水瓶座

這兩星期你會比其他人更樂天，有更寬宏的心態。理性告訴你，與其擔心和埋怨，倒不如索性讓自己休息，好好享受身邊已有的，不去看外面世界的殘缺。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座

別人的逆境，對你來說反而可以乘勢逆流而上。就算現在不是行動的好時機，你都會懂得整合自己的資源，連繫可支援的人，部署未來的計劃，你從不會浪費一點時間。

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Carlie

Angel Circle占卜館塔羅占卜師、天使通靈師、前世回溯師及動物傳心導師。（Facebook專頁：Angel Circle）