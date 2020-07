炎炎夏日最好就梗係一家大細戶外活動喇!近日疫情減退,藝人楊洛婷與Dear Jane主音老公黃天翱(Tim)就帶埋囡囡Tanya去睇太陽花同埋去沙灘玩,兩母女襯到絕穿上母女裝泳衣,而爸爸就做攝影師。去完沙灘就再去太陽花花田,楊洛婷囡囡好識擺pose勁搶鏡,有晒父母嘅遺傳, 楊洛婷留言話:「i told her sunflowers are mommy's favourite flower and she says she's the prettiest sunflower」Tanya真係好可愛。

另外,胡諾言(胡仔)同陳琪都帶同兩個女一個仔,一家五口出海釣墨魚享天倫,胡仔拎住戰利品抱住細女合照,仲見到佢船上準備咗氣炸鍋,睇嚟佢哋一家即釣即食,真係聽到都流口水!