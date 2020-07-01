廣瀨鈴踢走渡邊直美奪2020上半年CM女王

「2020上半年日本藝人廣告排行榜」公布名單，女藝人組別由22歲人氣女星廣瀨鈴奪得，她共有13份廣告合約，撼低去年有16份廣告合約的重磅級女諧星渡邊直美，成為CM女王，而第2位是近年火速上位的今田美櫻，她持有12份廣告合約，至於渡邊直美的廣告合約今年跌至10份，名次滑落第3位。

男藝人方面，尊尼天團成員櫻井翔憑11份廣告合約奪得冠軍，第2位是有10份合約的隊友相葉雅紀，第3位是香取慎吾及松岡修造，兩人分別持有份廣告合約。

「2020上半年日本藝人廣告排行榜」名單

女藝人組別

1位 廣瀨鈴（13份）

2位 今田美櫻（12份）

3位 渡邊直美（10份）

4位 新垣結衣、有村架純、指原莉乃、清野菜名、橋本環奈、深田恭子（9份）

5位 綾瀨遙、北川景子、中村杏、菜菜緒（8份）

6位 蘆田愛菜、池田依來沙、上戶彩、川口春奈、小池榮子、白石麻衣、高畑充希、土屋太鳳、濱邊美波、Matsuko（7份）

男藝人組別

1位 櫻井翔（11份）

2位 相葉雅紀（10份）

3位 香取慎吾、松岡修造 （9份）

4位賀來賢人、齋藤工、竹內涼真、錦織圭、二宮和也、松本潤 （8份）

5位伊藤健太郎、大泉洋、岡田准一、岡田將生、田中圭、長谷川博己、松坂桃李、吉田鋼太郎（7份）