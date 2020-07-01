KOL RADAR：人氣紋身女　有樣有腦有身材

「紋身女」三個字如果放於香港社會就一定貶多過褒，但於外國情況可能唔一樣，「紋身女」可以是一個讓人對你加深認識的身份，未必可以單靠身上紋身為你帶來百萬財富，但絕對可以增加你曝光機會，讓你更容易名成利就。

1991年於美國賓夕凡尼亞州出生的Samii Ryan，擁有甜美樣子及火辣身材，於中學年代已經不時以前衞髮型示人，而甚具生意頭腦嘅佢早於高中時期已經創立個人品牌BSR（By Samii Ryan），於網上售賣各種自己設計的髮飾及耳環等，其後更連美國知名百貨公司Nordstrom都有引入其品牌的配飾單品發售。2017年她更進一步擴大品牌發展，正式推出服飾系列，主打一些街頭風格的女裝服飾。

現時從家鄉賓夕凡尼亞州移居到洛杉磯生活的Samii Ryan，除了繼續打理個人品牌外，閒時更會擔當模特兒拍攝工作及於派對打碟作為副業。熱愛紋身文化的Samii Ryan雖然30歲未夠，但亦早已將雙臂紋到冇晒位。紋身圖案的設計靈感大多來自一些與個人相關的事物，於社交平台上擁有36萬Follower嘅佢經常露出一雙花臂再以性感裝束拍攝自拍照呃Like。而自家經營的個人頻道亦有7萬多訂閱人數，更分別有以Tattoo、Hair及Makeup不同題材上載短片，雖然點擊數字唔算好標青，但小數怕長計，累積起來相信都可以為Samii Ryan帶來不錯的收入進帳。