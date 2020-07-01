網上生意賺10倍！陸詩韻豪擲12萬撐好友慈善畫展

藝人陸詩韻出席慈善畫展，自陶腰包即場以12萬元購下好友畫家Bernard Wong的極光油畫，可謂畀足面，她說7、8年前曾經去挪威旅行，但當時冇睇極光，她說：「嗰時去挪威，覺得物價、人工好貴，乜都講錢，唔識極光，淨係做嘢。如果依家去挪威睇極光，可能完全係另一樣嘢，人大咗，觀感唔同，覺得好浪漫，有機會想再去多次。（想同鍾意嘅人一齊睇極光？）去旅行梗係同鍾意嘅人，不過有排至飛得。」

陸詩韻說拍完ViuTV的劇集《熟女強人》後，暫時未有新幕前工作，待吳千語返港，會有剎科宴。提到其美容生意網上利益有10倍的增長，令她喜出望外，她說：「疫情開始緩和啲，有啲美容推廣傾緊，網上生意我冇預計到咁好，估唔到爆炸力咁強，開心咗一排。依家好多KOL，我哋做緊平台共享，同行唔係敵國，好多行家都做緊護膚品，大家可以夾埋一齊，粉絲不同，可以互相吸引大家嘅粉絲，我都有介紹佢哋啲嘢，咁樣仲開心，唔會淨係覺得我賣花讚花香。（KOL主動聯絡你？）係，初頭都擔心會唔會唔係幾好，但試過之後反應非常之好。」