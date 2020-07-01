【傻傻分不清】盤點圈中最強凍齡星媽　母女都變姊妹

早前台灣網紅元元（吳婕安）晒出同佢媽媽合拍嘅婚紗照一鳴驚人！唔講真係以為係姊妹，已經擁有34E上圍嘅元元，佢阿媽喪夾事業線，長度比阿女更驚人，完完全全將元元比下去，網友都大讚吳媽媽比女兒還要漂亮。其實只要保養得好，母女變姊妹其實唔係難事，圈中都有好多阿媽唔似阿媽，阿女唔阿女嘅例子。

孫芸芸

「台灣第一名媛」孫芸芸21歲生下女兒廖思惟，今年20歲廖思惟生得亭亭玉立，孫芸芸成日將母女合照放上社交網，其中有一張兩母女不約而同都穿T恤配熱褲、拎住名牌包包合照，照片一出，震驚外國傳媒，有英國媒體就用標題要讀者估誰「誰是媽媽、誰是女兒」，凍齡之術嚇窒一眾老外。而孫芸芸都大方分享秘訣，佢透露對於肌膚保養相當重視，從頭到腳都不馬虎，會用眼霜擦頸，避免跑出頸紋洩露年齡。除此之外，不使用太多與太複雜的保養品，因為瑣碎的保養步驟給自己的肌膚太多負擔，反而容易出狀況；而飲食她則大量攝取蔬菜，廚藝精湛的她煮得一手好餸，因為自己煮最健康。

邵珮詩

擁有34D上圍嘅2014年港姐冠軍邵珮詩，樣子甜美，而且身形均勻，除了自身勤練瑜伽外，原來美貌遺傳自佢媽媽，早前邵珮詩同媽媽慶祝母親節，將合照放上社交網，結果邵媽媽成了網民焦點，因大家發現邵媽媽竟然係隱世美魔女，零皺紋外，皮膚身形都保養得相當好，同乖女合照似足兩姊妹，網民大讚邵媽媽年輕，更以「姐姐」稱呼邵媽媽。

余香凝

藝人余香凝（Jennifer）與妹妹余潔瀅（Zoe）早前陪同媽媽到希臘旅行，兩姊妹都擁有煞食長腿，當地陽光普照，自自然然穿上熱褲，不過余媽媽都唔輸蝕着起吊帶裙，三母女合照時似足三姊妹，網民都大讚：「唔似係媽咪同個女，似姊妹多過母女」；大讚「余媽媽很美！」

徐若瑄

現年45歲的台灣女神徐若瑄（Vivian），出道多年五官和膚質都冇太大變化，係圈中公認的美魔女，而徐媽媽估計已經65歲以上，但兩母女一齊合照喺外貌上竟然唔覺得太大差距，原來凍齡基因完全來自徐媽媽，網友都話根本就係姊妹，又有網友話徐媽媽笑起上嚟「好似林青霞」。