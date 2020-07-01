【自我增值】羅天宇踩過界　孖巴打拍片搞創作

藝人羅天宇（Joey）唱得、彈得又睇得，外形不俗的他，之前為無綫劇集《香港愛情故事》擔任男主角，與龔嘉欣有不少對手戲，因疫情關係，他等待公司安排工作之餘，亦趁空自我增值，又與好友朱敏瀚、李慶華齊齊合體為「超合金巴打」，拍片做創作。日前，三子到錦上路一個農場拍攝四集的「黃金任務」，他們接受不同使命、挑戰，包括掟膠圈、舀沙和放羊，經過遊戲形式互鬥出線。此外，他們又不時開唱歌和傾偈LIVE，跟網民拉近距離。

最近Joey不時於社交網一展才藝，既彈琴又彈結他，他說：「細個嗰陣都學過琴，不過都唔係好得，都係入行後上網再學番。」問到彈得唱得的他有否想過做歌手時，他說：「我自己真係鍾意唱歌嘅，但都未有唱片公司傾，惟有自己多啲唱，增值吓先，之前拍《香港愛情故事》時喺劇中都有機會唱兩句，我已經好開心，希望之後多啲機會啦！」

講到拍檔李慶華已離巢無綫，會否感到不捨時，他說：「慶華離開係有少少可惜，我哋同公司咗十年，基本上未試過有對手戲，如果幾個兄弟可以拍一套劇，一齊演戲係一件好正嘅事，不過佢都會喺呢行，都會有機會嘅！希望佢搵到自己條路。」