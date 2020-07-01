巨匠名椅現拍場　體現20世紀家具設計潮流

座椅，既是家具，也是裝飾，可為平平無奇的空間帶來耀眼的焦點，甚至可凸顯一個人的身份、地位與品味，難怪一些大師級作品能成為收藏家爭逐的目標。

像已故丹麥設計大師漢斯‧韋格納（Hans J. Wegner），生前曾打造超過500張椅子，件件精彩，有好幾位美國前總統都曾在公開場合坐過其作品，如甘迺迪、尼克遜、奧巴馬等，因而被譽為北歐椅子之父。

下月在港舉行的一場「現代與當代藝術」拍賣會，將呈獻20世紀３大前瞻性設計巨匠的傑作，包括漢斯‧韋格納、皮耶‧讓納雷（Pierre Jeanneret）以及奧萊．萬夏（Ole Wanscher）。其中漢斯‧韋格納的作品是孔雀椅（The Peacock Chair），屬1947年的設計，其椅背以多條木桿製成，形似孔雀，非常出名。另外，皮耶‧讓納雷的作品也值得留意，這位信奉實用主義的家具設計師曾被印度政府委任參與昌迪加爾（Chandigarh）的城市規劃，負責設計一系列供該市使用的家具，包括此次拍賣呈獻之一張「委員會扶手椅」，其幾何形態嚴謹而典雅，更散發出一陣濃厚的現代主義氣息。