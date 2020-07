今日天朗氣清,最適合出海遊玩!2016年港姐季軍的的陳雅思(Bonnie)坐遊艇出海,佢上載咗幾張靚相喺社交網站,見佢同朋友喺船頭影靚相,Bonnie着住紅色泳衣,好搶眼,雖然係一件頭,但腰間開窿剪裁,突顯纖腰,又晒白滑長腿,一向係瑜伽高手嘅Bonnie,仲齊齊同朋友擺瑜伽甫士。佢留言:「To the better half of 2020 ,Here’s hoping(希望下半年會更好!)」