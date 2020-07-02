東方日報C2：龔嘉欣買樓開舖未夠喉目標爭做視后

一個30歲的女人，可能已談婚論嫁，好命的都做了母親、少奶奶，不過，現年30歲、堪稱「圈中小富婆」的龔嘉欣，有車、有樓、有舖頭，現時處於搏殺期，不甘心就此結婚生仔做少奶奶，揚言下一個目標是向「視后」進發。

龔嘉欣今年剛好踏入娛樂圈10年，坦言是一個關口。現時後生一輩，不少到30歲仍然一事無成，戶口得個「零」，她卻於這個年紀以900多萬買入人生第一層樓，以及在馬來西亞開火鍋店做埋老闆。女人，30歲可能已談婚論嫁，生兒育女，但嘉欣更喜歡工作，揚言下一個目標是攞視后。

壓力大到「停經」

年初，嘉欣買樓、開舖，她說：「我好怕搬屋，以前搬屋搬到喊，一路都想有個安樂窩，但唔容易，係有份壓力喺度，尤其是現時經濟咁樣，好多嘢唔喺自己控制範圍，盡力做好自己。」堪稱「圈中小富婆」的她公開儲錢秘笈，大爆由十多歲做模特兒開始，就有儲蓄半份糧的習慣：「我有兩個戶口，永遠只會用A銀行嘅錢，B銀行嘅錢我係唔會用，提款卡永遠唔帶出去，萬一唔夠用，先會喺A搣少少過去，我淨係鍾意儲錢，我唔識投資，我係一個好保守嘅人，有人叫我買股票，我唔買，只會擺定期，我又唔會有好大物質欲望，自己好少買衫買袋，一條牛仔褲着幾年。」

她指這個「30歲」不容易，在馬來西亞開火鍋店，坦言壓力大到3個月沒有經期，入行10年，令她成長不少，但她居然說：「其實我覺得呢10年我冇乜大改變，以前唔識諗咁多，依家會諗點可以再勤力啲。（負擔大咗？）今年30歲係一個關口，冇藉口再話自己係細路女，為人為自己都要諗多啲，我嘅事業由攞咗『最佳女配角』之後，應該要行上多一級。（有咩目標？）梗係攞視后啦！（《殺手》有冇機會？）呢部劇我付出咗要做嘅嘢，對得住自己、對手、監製。」

投入黎耀祥「父女戀」

嘉欣於現時熱播新劇《殺手》中飾演殺手，可謂搏到盡，她坦言拍前不知如此辛苦：「本身自己手腳唔係咁靈活，有啲動作要好努力去做，劇中同陳豪、黎耀祥好多對打戲，就算打到斷手指筋，全身瘀傷都唔識驚，幸運對手係祥哥（黎耀祥），拍攝時佢好遷就我，令我好容易投入到。」說到與黎耀祥年紀相差廿多年，劇中有段「微妙」愛情，問她能否投入？嘉欣說：「梗係投入到啦！我諗真係經驗！（父女戀喎？現實生活中接唔接受到？）應該唔得嘞！暫時我想像唔到，發生機會係好低。（未試過有呢啲『熟男』追求你？）梗係冇啦！我爸爸都係五十幾歲，對方大過我爸爸我接受唔到囉！做戲就OK嘅！」

問到情願拍喊到呼天搶地的戲還是打到落花流水？她說：「兩樣都好難，揀唔到，其實今次都好多喊戲，監製要求唔同咗，要嗰一下先可以喊，講完嗰粒字先可以流眼淚，我又做到喎！自己都有份交代，亦都成長咗。」

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：