預測：國際政局逐漸緩和，衝突等問題或見轉機。

白羊：人氣稍遜，伴侶或較任性，戀愛運略為不穩，感情等問題較易浮面，宜多予耐性。

金牛：體能不穩，工作壓力較大，卻有利於爭取發展空間，多休息有助提升表現和進度。

雙子：感情及親子關係或較不穩，但社交運回穩，攜眷社交或聯誼，助增進默契和情誼。

巨蟹：情緒及家庭運略為不穩，公事壓力或較明顯，但事業運稍佳，求職等宜保持積極。

獅子：體能及工作運稍遜，出勤、公幹等阻力稍大，但人緣佳，友好態度可助維持進度。

處女：已婚或同居朋友，雖子女等問題或會較頻，但戀愛運回升，感情生活將較愜意。

天秤：人氣及情緒或較不穩，但戀愛運略為回穩，就算偶有摩擦多屬耍花槍，宜多放鬆。

天蠍：辭令及思考力稍遜，需多加集中，但體能略為回穩，工作表現和進度將較為平穩。

人馬：社交及貴人運欠佳，人事問題或會較頻，但人緣及桃花運較佳，助化解意見分歧。

山羊：家庭運不穩，宜小心處理家事等問題，但情緒回穩不少，多交流有助增進溝通。

水瓶：出勤、公幹、海外項目等壓力較大，需小心處理文書、傳訊、人際關係及溝通等。

雙魚：人氣回升，但仍需注意人事問題。正財運稍佳，善用人脈，將有利開單、簽約等。