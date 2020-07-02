創意遊戲愉快學習　楊茹庭打造夢幻教育王國

波爾錶太子女楊茹庭進軍教育界，頭炮已豪花七位數字開設從遊戲中學習的教育中心，啟發小朋友的創意小宇宙，而第二波將於下月開設不同課程的教育中心，打造她夢想中的教育王國。

家族主力做腕錶生意的楊茹庭（Sean），近年積極擴展不同範疇的生意，繼金邊房地產、鮑魚專門店及開餐廳後，現進軍教育領域。她在疫情下於淺水灣商場開辦她的首間教育中心EAV Education House，店舖佔地二千呎，設計七彩繽紛，內外布置似足一間糖果屋，主要教LEGO®Education及玩SLIME「鬼口水」。

裝修費過百萬元

Sean帶同兩位契女陳家瑜（Victoria）及陳閔閔（Chantelle）到中心一齊玩，兩個小朋友雖分別只有11歲及8歲，但已是中心的小導師，玩SLIME出神入化。Sean對契女疼愛有加，開設這店舖除因家族在內地一直有辦教育，希望在香港繼續推行教學外，契女亦是原因之一，她說：「兩個契女本身好鍾意玩，成日喺屋企玩鬼口水，開番間畀佢哋，又可以同小朋友、同學仔一齊玩，一齊開心。中心裝修咗七位數字，有啲物料由美國專程訂返嚟。（店舖設計好繽紛？）係，我哋想啲小朋友有好開心嘅氣氛，佢哋入嚟玩，可以過好輕鬆、愉快一日，最終目的係佢哋行出去係樂而忘返！」

新中心陸續有嚟

Sean與朋友合辦教育中心，原來已籌備兩年，本來去年十二月開業，因為疫情關係，將計劃延遲了半年，雖然只是新開業，反應已十分理想，她說：「反應好好，可能小朋友困得太耐，之前又冇學返、冇出街。呢度地方空曠，出面又係沙灘，小朋友行完沙灘可以入嚟玩。呢間係我哋第一間教育中心，嚟緊仲有一連串教育計劃，會喺黃竹坑開第二間，嗰度會有多啲教育方面嘅課程，好似英文拼音、普通話、西班牙語、英文話劇、Modelling、K Pop舞蹈、瑜伽等，好多唔同嘅範疇，最主要係想小朋友學多啲嘢，而唔係好死板咁讀書，畀佢哋有唔同方面嘅發展。（幾時開業？）希望八月可以正式開學，已物色唔少出名嘅導師。」

啟發創作及思維

問到最終目標是否打造理想中的教育王國？Sean說：「都會想，最重要將小朋友教育得有希望，唔係只係讀課本、數學、英文，要有唔同諗法，喺遊戲之中可以啟發佢哋嘅創作及新思維。」

嚴選安全「鬼口水」 啱晒包場Party！

如果你未接觸過SLIME「鬼口水」，可能會覺得這玩意有種黐立立的感覺，但它是近年小朋友最愛的玩意，風靡全球，除可自製不同顏色外，中心還提供超過100種配件供大家DIY，配件全由外國精選而來，Sean說：「作為父母，仔女嘅玩具最着重安全性，我哋嘅SLIME材料成分絕對安全，唔傷手亦冇有毒物質，父母可以放心畀小朋友喺呢度玩，完全唔使擔心！」中心還提供「包場」服務：「呢度可以搞SLIME派對，包場約埋同學仔一齊玩，我哋仲會做網上即時直播。依家啲小朋友好多時間用喺書本上，適當嘅玩樂可以幫佢哋減壓，培訓創造力。」

融合STEM理念 衝出國際

中心除了SLIME DIY 幫助小朋友釋放壓力、培訓創造力之外，LEGO®Education更能啟發小朋友的創意，是融合STEM理念，以年齡分組，由專人小班教授，以有趣和互動方式提升小朋友對科研的興趣。Sean說：「STEM包涵Science、Technology、Engineering同Mathematics，我哋以LEGO形式去學習，砌LEGO由零開始去組合，例如可以砌架車出嚟，再喺平面電腦上教佢哋程式，令架車會郁動。我哋由3歲至11歲，分三個唔同年齡層，由淺入深幫助小朋友腦部發展，而讀到最高級時，仲可以去參加國際性比賽。」