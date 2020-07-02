《弱殺》導演鄧衍成離世　張文慈：已有心理準備！

麗的電視出身、有「香港罪案題材電影」第一導演之稱的鄧衍成昨日（2日）在香港離世，終年69歲。其代表作有電影《弱殺》、《黑獄斷腸歌之砌生豬肉》，成為當時話題作。據知他身體之前出現問題，患過鼻胭癌，但他上月還出席與劉松仁、米雪和一班導演的聚會，當時精神不俗。他太太Judy也在群組寫道公布老公離世一事：「多謝你們對Billy的厚愛，他在天國也記得你們的！Judy！」

對於好友離世，劉松仁說：「對不起啊，不想多說～～～難過，難捨。是認識四十多年的親密戰友。是現今電視屆的精英份子～可惜。」米雪則表示：「其實那天是舊同事敍舊，當晚看他沒有甚麼不妥，只是覺得他看來有點累而已，但真想不到他這樣就離開了。」

至於曾跟他合作過亞視神劇《我和殭屍有個約會》的張文慈說：「希望佢家人唔好太傷心，會為佢祈禱，之前已聽過對方身體不太好，所以都有心理準備」而陳煒則說：「聽到消息好唔開心，佢係一個工作時候好嚴格嘅導演，同佢開工冇人夠膽偷懶，佢係太陽之子，佢出外景幾大雨都會停雨，雖然佢好似好惡，但其實係好錫演員，好唔捨得佢走，同佢合作過一部電影同三部電視劇！」

而尹天照、姜皓文、吳啟華等跟他合作過的演員同樣感到惋惜，吳啟華更說：「上個月我跟他還有另外兩個飛虎的導演一起吃飯，當時他還很精神，没想到那就是和他最後一次見面了！唉！人生苦短！」