【健樂事】小暑將至　煲冬瓜5大好處

在炎夏食冬瓜，有清熱消暑的作用。（互聯網）

下星期一是小暑，相信不少人都會煲吓冬瓜湯吧！

冬瓜又名「白瓜」，味甘性寒，是一種藥食兩用的蔬果，不論瓜皮、瓜肉、瓜籽，或瓜瓤都有藥用價值，很適合在悶熱的夏天食用，清蒸或煲湯皆宜，若烹調時配搭茨實、陳皮、薏仁、赤小豆等食材，食療效果更佳。究竟煲冬瓜有乜好處？以下就同大家數一數。

好處1：補充水分

天熱時，人體會大量出汗，不喜歡飲水的人士，可多吃冬瓜以補水，因冬瓜的水分含量高達百分之九十六！

好處2：清熱解暑

冬瓜屬寒性，瓜肉有清熱、解毒的功效，可治暑熱、消渴等症，瓜皮則有利水、消腫、清熱、解暑等作用，所以炮製冬瓜湯要連皮煲。另外，由於冬瓜性質較溫和，即使體質寒涼、平日受不了生冷食物的人，也可適量進食。

好處3：控制體重

冬瓜的熱量低，不含脂肪，進食後予人飽肚感，對控制飲食和體重有一定作用，只要留意烹調方法，實在是時刻需要Keep Fit人士的恩物。另外，冬瓜含「丙醇二酸」，能抑制醣類轉化為脂肪。

好處4：利水消腫

據《本草別錄》記載：「冬瓜利小便，治腹水腫脹。」事實上，冬瓜的鉀含量高、鈉含量低，能有效去水腫；它又含維他命C，可降血壓。

好處5：通便防癌

冬瓜含纖維成分，能刺激腸道蠕動，預防便秘，把腸道內的糞便和毒素排泄出去。冬瓜又含硒，這種礦物質可以代謝脂肪酸過氧化物，減少有害自由基的產生，具有防癌效果。