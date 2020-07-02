公開短訊截圖　木村花母爆《雙層公寓》造假逼死愛女

曾參演真人騷《雙層公寓》（Terrace House Tokyo 2019-2020）的日本女摔角手木村花，5月23日於家中割脈及吸煤氣自殺身亡，享年22歲。官方沒有公開死因，有指她是因受網絡欺凌而選擇輕生，但其母親響子接受雜誌專訪，揚言不希望女兒死不瞑目，爆料木村花根本是被製作單位逼死，更公開女兒手機中的訊息作證。

《雙層公寓》自播出以來，多次傳出造假，雖然標榜沒有劇本，但參加者卻要依照工作人員指引拍攝。木村花於去年9月加入節目成為住客後，於今年5月18日播出的一集中，因摔角服裝被洗縮水大發雷霆，與住客小林快爭執，自此成為網民攻擊目標，每日也收到大量惡毒留言，令她最終走上絕路。

木村的母親響子透露，在女兒死前8日，兩母女曾一起替外婆慶祝生日。回家路上，阿花哭訴被工作人員煽動向拍檔小林快發惡，有人提議她掌摑阿快，但她最終只撥走對方帽子，坦言內心很痛心，無法再相信工作人員。雜誌又公開阿花傳給友人的短訊截圖，提到節目疑造假：「破壞了自己的開工道具，被工作人員要求在鏡頭前動怒」、「他們還要我掌摑他，但那我真的做不到」等。該名友人又透露阿花經常找她吐苦水，透露被工作人員要求配合演出。

小林快受訪也坦言曾接到阿花電話，知道她配合工作人員的演出。木村花在該集出街後，曾傳訊息給友人：「現在大家都在罵我，成功炒作話題，製作單位應該很滿意吧。」5天後便選擇結束自己的生命。