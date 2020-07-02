「鋼骨」批評《正義聯盟》導演Joss Whedon欺凌

原本備受期待的DC超級英雄晒冷作《正義聯盟》（Justice League）製作多災多難，導演薩克薛達（Zack Snyder）被替換後，由曾經執導對家漫威超級英雄晒冷作《復仇者聯盟》（The Avengers）的Joss Whedon接手，可惜一樣無法挽救票房口碑。

於片中飾演「鋼骨」的美國男星Ray Fisher，日前於社交網站上載自己2017年於漫畫節讚譽Joss的短片，表示：「Joss係個好人，Zack揀咗一個適合嘅人接手完成工作。」但其後Ray再留言表示要收回說話：「我想強力收回之前嘅每一個字。」

Ray繼而批評Joss於片場欺凌：「Joss Whedon喺《正義聯盟》片場對演員同幕後嘅態度，係嘔心、欺凌性、唔專業同絕對不能接受。佢嘅行為係受到（監製）Geoff Johns同Jon Berg包庇。道義係緊要過娛樂。」

不過Joss否認指控，發出聲明表示：「絕對冇咁嘅事，我哋冇容許有唔專業行為。我記得Ray係好唔願意要講出鋼骨喺動畫嘅口頭禪『Booyaa』。」