范范學歷再受質疑　網民寸爆講大話讀哈佛

台灣歌手范瑋琪（范范）學歷一向成為網民攻擊對象，早前因為口罩風波，而絕迹社交網2個多月，直到最近才再度活躍分享近況，日前佢喺社交網上載孖仔飛飛翔翔玩耍影片，但網民就留言寸爆：「你小孩會知道他們的媽媽在電視上說謊說自己讀哈佛嗎？」令范范無奈回應說：「你呀.......唉，查清楚來龍去脈再來酸我很難嗎？」

其實范范過去就曾發文回應學歷質疑，強調自己讀的是Harvard’s extension school，也讀過Pomona Colleg，Scripps and UMass Amherst，她從未偽裝學歷，這些年的指控讓她很難過。而身為公眾人物，她選擇概括承受一切指教，只希望時間會證明一切。

據網上資料顯示，哈佛大學延伸教育學院（Harvard Extension School，簡稱HES ）是一所延伸教育院校，也是哈佛大學旗下十二所授予學位的學校之一。該學院的人文課程之師資部分來自於哈佛大學。 哈佛大學延伸教育學院自1910年成立以來，已有500,000名學生在這所學校學習。其中有0.18％的人獲得了學位。