疫情下唔戴罩唱K開直播！李孝利Yoon A捱轟道歉

韓團少女時代的30歲成員Yoon A與41歲女歌手李孝利，前年合作綜藝節目《孝利家的民宿2》後變得老友，二人於凌晨一起唱K期間進行直播，惹起爭議。

李孝利在社交網上傳二人於K房內的合照及視頻，當時二人戴上同款帽子，未有戴上口罩，更交叉雙手合照，前面放有啤酒，疑似飲醉後進行直播。李孝利拿着咪興奮表示：「我同Yoon A飲完酒後便到狎鷗亭唱K。」Yoon A則指二人不是飲到完全醉倒。

直播期間，有網民留言問二人在疫情下去K房不對吧？Yoon A即回覆稱二人有好好戴上口罩，更連忙拿起桌上的口罩戴上，之後更急急中止直播，雖然直播僅進行了不足2分鐘，但已有大批網民將相關視頻及截圖轉載。

不少網民指摘兩人在全民抗疫及需保持社交距離下，身為有影響力的公眾人物，不但未有跟國民一起努力抗疫，還不戴口罩唱K兼直播，行為太過輕率。李孝利隨後於社交網發文道歉：「在這疫情下仍需處處小心，對於我作出不當行動作深切反省，最近我因太興奮而深思不夠熟慮，作為姐姐，對Yoon A亦感抱歉。」她承諾日後行動會更小心謹慎，並再次為今次事件道歉。

至於Yoon A亦上傳親筆信致歉，為自己輕率行為，讓大家擔心，真心反省致歉。她坦言所有人也在這艱難時期小心行事，自言判斷力不足，日後會更努力慎重，而國民及醫護人員在疫情下一直努力，自己卻未加注意，為此作反省。