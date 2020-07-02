平玩量子點　實測TCL智能4K

4K QLED電視開始興起，但大部分售價不菲，預算有限只能望門興嘆。TCL最近新推C71系列，就讓大家以更合理價錢追上潮流。

C71系列沿用廠方近年的超窄邊框全屏幕設計，邊框僅有2mm闊，屏佔比極高，同時又以金屬作為主要材質，掛牆後外形似畫框多過電視。不想掛牆的話，隨盒仲附有兩個V形腳架，比之前熱賣的P8S更易安裝，毋須師父自己都搞得掂！

系列共有C715及C716兩個型號，前者邊框及腳架為銀色，有50吋及55吋選擇 ; 後者則是藍色，提供50吋、55吋及65吋。無論哪一個型號，均內置量子點技術，透過量子點層的過濾，將畫面提高至95%+ DCI-P3色域及亮度，色彩更趨生動、像真。另外又有Dolby Vision、HDR 10+技術加持，能根據電視效能自動調節至最佳畫質，並懂得通過動態色調優化飽和度和對比度，令輸出更接近原始內容。

試播4K訊號，色調飽和自然，在iPQ引擎幫助下，畫面光位亮度恰到好處，長睇也未覺刺眼。4K畫面應有的線條，它也有不俗的銳利度及立體感，而且可視角度高，側面看色差未見明顯。音色方面，多得Dolby Atmos及DTS後處理技術，環繞立體感強，用戶更可按場景需要而切換音色，加上低音增強及語音清晰等技術，設定相當全面。當然有優點自然有缺點，例如原設下，處理黑位有少許細節流失，白平衡又有點偏藍，這方面就有賴用戶自行微調了。

一如其他Android TV，它也配備全場景人工智能技術，包括AI語音控制、AI圖片引擎、AI音效引擎和 AI互聯連接。另外支援免提語音操控，毋須遙控器，用廣東話就能輕鬆控制電視，例如切換頻道、查詢天氣及調校音量等。預載App則有常用的《Netflix》 及《YouTube》，遙控細心地設有Netflix快捷鍵，一按就睇到美劇，方便！