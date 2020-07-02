【潮流大熱】咪畀人話Out！必試自助清酒品味

近年有不少餐廳設有自助斟酒機，由葡萄酒到清酒，讓酒迷自斟自飲慢慢歎個夠，而早陣子已有不少餐廳更以清酒為主題，推出一個價錢於清酒自助機任斟任飲的清酒放題，又或推出清酒Pairing，與多款酒餚搭配，帶來獨特體驗。

自助斟酒機任斟任飲

銅鑼灣新開的日本餐廳日本清酒藏所，除供應壽司及廚師發辦外，還推出2.5小時的清酒放題，不用等侍應行過來斟酒給你，客人只要插入特定卡片，就可於特設的自助清酒機任斟6款不同風味的大吟釀。這部自助清酒機的氣壓功能，能讓純米大吟釀保持新鮮度，而餐廳供應的6款清酒皆為唎酒師精心挑選，較為人熟悉就有楯野川、獺祭等，而且定期更換唔怕飲到悶。放題時段亦可揀選梅酒、指定生啤和生黑啤，實行不醉無歸。

酒藏款式逾200超豐富

開店已有約3年時間的五勺，於店門口位置設有一排排冷藏櫃，入面放滿了逾200款清酒，大部分均是直接從日本45個縣入口，有些更是坊間少見，如山川光男、五人娘、小布施6號酵母生酛等。店子會按不同風格、場合或情景為清酒分類，讓大家一目了然。

噱頭十足一定很貴？其實1杯清酒最低也不過數十元港元已有交易，對清酒迷而言，最開心是較為高價的清酒，這裏也有得單點，唔使幾千蚊買瓶清酒咁肉痛。店內亦不時推出限定放題或買一送一等優惠，店員會按清酒的不同風味來推介菜式，配合鍋物、炸物、燒物或煮物，令清酒和食味生色不少。

必蒲大熱新派清酒吧

去年才開業的Sakten，與一般親民熱鬧的日本酒場不同，它隱藏在小巷內，氣氛寧靜寫意，客人可安坐吧枱或立飲，侍酒師會和客人一對一交流，按需要介紹店內約40多款清酒，以及季節限定的精品酒等，當中包括白鶴、日本酒応援団、菊咲、鮮禽、七賢等酒造系列，還有特別供應的果實酒、利口酒等，大家可以和三五知己靜靜飲。

廚師發辦拼配

高級壽司餐廳鮨川於7月15日至8月15日推出『「作」清酒・廚師發辦』晚宴，菜單以夏日時令的食材，如九洲瀬戶內海的鳥貝、北海道蝦夷鮑魚和富山蝦等，配上矜貴肥美的牡丹蝦、吞拿魚腩、北海道馬糞海膽和喜之次等做刺身或手握壽司。還有海鮮野菜盒、燒鹿兒島A5和牛伴野菜等菜式，每道菜都會配上品牌「作」清酒，由純米、純米吟釀和純米大吟釀都有，和牛則選用同集團旗下的鈴鹿川來配，打造出與別不同的風味。由現時至7月10日前預訂7月15日的晚宴，可享有早鳥8折優惠，大家要留意了。