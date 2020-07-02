靈敢侶情：願我們能共同進退

這一年，出席了多個歡送朋友的飯聚，都是移民、暫別、工作調遷。而近半年，身邊的朋友亦開始萌起移民的念頭。

面對此情此境，我真的很難過。

數年前，曾經有人邀請我到別國發展，說「減卡路里食譜在我這邊有市場，何必在香港捱？」

自己被賞識，心裏當然感激；對於可以出外發展，我亦當然很好奇，但是，我當時實在想不到離開的理由，於是，這個人開始說服我，跟我分析香港市場的各種因素。

我愈聽，愈不甘心，最後我婉拒對方：「如果我真的如你所說是人才，我想，我更加應該留在香港。」

我在香港出生，在香港長大，香港人從來待我不薄。至少，我睡在公園時有路人給我吃的、我跌了銀包有路人給我車錢、我沒工做有人給我機會、我說要當作者也有很多讀者疼我。像我這種沒天資、沒外表、只會做一頭牛的人，香港人待我真的不薄，我不可以因為自己有能力就一走了之。

或許在別人的眼裏，我這種人算是沒大志，但每天能夠用自己的語言說話、跟讀者聊天、去茶餐廳被收銀阿姐嘮叨幾句，我就是開心。

希望，我不用再出席歡送飯聚，願我們能經常見面，共同進退。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家。著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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