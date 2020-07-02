陳淑芬望政府全面開放場館座位限制

新冠肺炎肆虐，各行各業影響深遠，演藝界不少工作暫停，超過三百多場演唱會延期或取消，直接影響從業員生計。最近，疫情有緩和迹象，政府日前放寬演唱會座位人數限制，由一半增至到八成。今日演出業協會開記者會，希望政府盡快全面開放場館座位限制，令從業員盡快全線復工。

演出業協會主席陳淑芬，聯同副主席東亞娛樂的許冰心，3位董事藝能娛樂的張偉鋒、永耀娛樂的張麗芳及LIVE NATION的源穎詩，協會司庫英皇娛樂的馮貽柏出席。陳太表示現時行業面對超級寒冬，政府雖放寬了，但從業員要維持生計仍有距離，過萬從業員受影響，未能令人安心。許冰心指協會自2月起，已多次與政府爭取行業紓困措施，部分訴求已獲回應，今次重申提出3項建議：盡早全面開放表演場館，盡快落實場租紓困措施及盡快考慮向演出業界提供支援基金。

許冰心坦言，對於中小型的製作公司，平日的製作至少需8、9成入座率才能收支平衡，因此希望盡快全面開放入座人數：「演唱會需要製作，至少要提早半年至9個月去做，希望政府可以提供前瞻性嘅預視，唔好唧牙膏咁，預早知會業界配合工作。即使現時業界重新投入，亦要花2、3倍氣力去做。（有冇信心做到100%入座？）唔做就冇，做都未必有，但起碼有機會去做。」

會後，陳太受訪透露演唱會成本高，如有限制，令大家沒有信心推出好項目。問到業界會否考慮共同減薪共度時艱？陳太坦言很難要求大家減薪：「有啲artist都申請咗入紙紅館，但係如果到時冇100%入座率開放，都會再考慮係咪再等遲啲開，始終大家做嘅嘢都係咁多，唔會收8成人工，亦好難開聲叫大家減，除咗經濟，氣氛都係一個問題。」