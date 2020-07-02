本日日本：秋葉原GUNDAM Cafe大擴充！邊開餐邊打仗

相信不少高達迷到日本秋葉原，都喜歡到《機動戰士》主題咖啡廳GUNDAM Cafe朝聖。最近該店進行翻新及擴充，變成了規模擴大4倍的GUNDAM Cafe TOKYO BRAND CORE，並於7月31日開業。

這次翻新除了保留原本的Cafe及精品售賣區之外，還新增了餐廳區（Restaurant Area）以及Zeon's Diner TOKYO兩個區域。餐廳區設計仿照戰艦內的食堂，牆身的窗戶其實是螢幕，播放各種宇宙風景，例如可看到《機》系列的世界各地風貌，例如殖民地或在戰艦旁邊飛過的MS，又或者星海。另外會製作Cafe限定播映的節目，描寫GUNDAM Cafe 的原創故事。至於食物方面，亦會加入各種《機》元素和特色。Zeon's Diner TOKYO則是呈現自護公國世界觀的體驗用餐，首先當然不少得自護主題的餐點，最值得注意是在餐廳中間有一張巨型餐枱，桌面是屏幕，當客人點完餐後，上餐時屏幕會放映MS的戰鬥場面，當聯邦軍的MS出現時，食客會一齊發動攻擊。同時區內亦會不時播出「自護萬歲！」口號，營造自護必勝的氣氛，十分過癮。為慶祝店舖擴充，精品售賣區亦推出了不少新精品，當中有融合日本傳統文化的筷子及碟子等選擇。如果沒有時間慢慢用餐，可在Cafe買杯飲品，飲品上的圖案根據在平板電腦上玩小遊戲的結果而定，趣味十足。

GUNDAM Cafe TOKYO BRAND CORE

地址：東京都千代田區神田花岡町1-1

營業時間：10:00am~10:30pm