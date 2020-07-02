【多圖】歷代港姐進化　簡淑兒包你認唔到！

一年一度嘅香港小姐競選又到，往往面試中嘅佳麗都有各式各樣裝扮，欺文、野性、騎呢乜都齊，不如一齊回顧一下歷代港姐面試時嘅青澀外表，有啲真係十年如一年，保養得宜，一啲就愈大愈靚女，真係女大十八變！

蔡思貝

蔡思貝於2013年港姐競選獲得亞軍，當年以一身古銅健康膚色面試，喱士背心玩透視誘惑，黑bra若隱若現，成功吸引鏡頭搶晒Fo！之後一直keep住清爽短髮look，係少數短髮嘅女星，曾被網民指與網絡紅人達哥撞樣，亦有人話佢似日本萬人迷木村拓哉，女生男相絕對係靚女！

陳凱琳

同屆冠軍嘅陳凱琳就完全冇變過，由細靚到大，五官輪廓勁標緻，難怪咁快就被鄭嘉穎mark實，婚後火速生咗囝囝鄭承悅（Rafael），依家又佗緊第二胎，影大肚相一啲水腫現象都冇，零走樣係正宗靚媽！

湯洛雯

有「靚湯」之稱嘅湯洛雯參選2012年港姐入行，擁有純天然靚樣，亦係湯鎮宗女兒、湯鎮業姪女，雖然最終六強止步，但未有阻礙演藝事業，反而愈做愈起勁。除咗頂上偷食人夫嘅黃心穎《法證先鋒IV》嘅戲份，連對方嘅舊愛馬國明亦成功俘虜，可謂愛情事業兩得意。

朱智賢

朱智賢2013年參選港姐，當年樣貌稍為平凡，經過多年來鑽研化妝技術，依家鼻高、面尖、眼窩深，成功進化。憑32C、23、35火辣身材於無綫節目《3日2夜》成功跑出，正當上位小花之際，竟搭上人夫黎振燁，所有工作被叫停，復出無期。

簡淑兒

曾與許雅婷、袁紫僑及溫心組成組合少女標本嘅簡淑兒，其實參選過2012年港姐競選，可惜最終落敗。睇番面試同依家個樣，可以話判若兩人，以前未見招牌腰果眼，依家對眼好似識笑，真係女大十八變！

黃心穎

黃心穎參選2012年港姐奪得亞軍，當年被網民指與組合草蜢成員蔡一智餅印，其實樣貌與昔日冇咩點變，但靠化妝打扮比以前sharp醒，可惜去年偷食人夫許志安，令佢遭受全城狂罵，一度避走美國，更被無綫雪藏抽起幾套劇集，就算依家返咗香港，仍未見復出曙光。

朱千雪

與黃心穎同屆嘅朱千雪無懼素顏面試，雖然身形略為圓潤，但憑住實力入圍，而當年無綫首次推行一人一票選港姐冠軍，朱千雪與對手大比數拋離，據多方面民意調查，佢先係「民選港姐冠軍」，可惜當晚冧server最終屈居季軍。