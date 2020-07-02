東京　漫畫家窩「常盤莊」復活重生

日本動漫蓬勃，始於60年代的手塚治虫，再由70年代藤子不二雄、石之森章太郎等新輩承接，進入百花齊放的盛期，當中傳奇房子「常盤莊」可謂見證了這時代的誕生。常盤莊是座位於東京豐島區的木造公寓，手塚治虫曾經於50年代入住，之後一班後起之秀，包括藤子不二雄Ａ、藤子Ｆ不二雄、石之森章太郎、赤塚不二夫、水野英子等年輕漫畫家，亦相繼入住了常盤莊，一起在這裏奮鬥，從此常盤莊便成了誕生眾多漫畫巨匠的「奇窩」。如此傳奇房子，卻因太老舊而於1982年拆卸。唯豐島區公所近年決定募資於原址附近重建「常盤莊」，如今工程完成，7月7日將正式開幕。常盤莊現正名為「豐島區立常盤莊漫畫博物館」，館內還原了50年代昭和民宅風情，當年一眾年輕漫畫家共用的廚房、廁所全都重現，還有他們細小的房間，與滿是他們奮鬥痕迹的書桌面，館內還展示了當年的漫畫雜誌與單行本，令人相當懷念。入館暫時免費，但參觀必須預約，將來有機會去東京，記得去朝聖。

豐島區立常盤莊漫畫博物館

地址：日本東京都豐島區長崎南3-9-22