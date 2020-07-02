佩服媽咪文雪兒捱得苦　張筠挑機章子怡

70年代當家花旦文雪兒大女張筠（Christy）正式加入娛樂圈，Christy畢業於UCL（倫敦大學學院） 土木工程系碩士課程， 現職土木工程師，被指貌似韓劇《夫妻的世界》中「最強小三」韓素希。

她直言自小已有不少人叫她參選港 姐，但她一心想做工程師，現時心願達成，希望挑戰另一領域：「我想更自信面對鏡頭，同埋認識更多范疇嘅嘢，所以值得去嘗試。（驚唔驚分心？）由細到大都可以分身兼顧唔同嘢，好似一邊讀書一邊打波。」

Christy外表柔弱，想不到是運動健 將，曾代表香港出戰閃避球賽，她說：「好多嘢都係機緣巧合促成，但一旦認定咗某啲嘢，就一定好努力去做，我個性比較強，唔服輸。（有冇失敗過？）都失敗過好多次，細個喺香港讀書成績唔好，靠自己好辛苦好努力，慢慢做到工程師。」

由於工作關係，圍繞她的以男性為主，問有否追求者，她說：「冇，亦冇拍拖，可能我性格比較男仔頭。（想唔想拍拖？）過時過節都會想，不過大部分時間都專注工作。」

入行拍戲，Christy竟不想靚靚示人，反而想做諧星，更立下遠大目標，想有章子怡的成就：「我其 實想做諧星，覺得自己好 適合， 我都有狡猾、風趣、搞笑嘅一面。我鍾意喜劇，醜女都冇所謂，好似 《少林足球》嘅趙薇，我覺得好正。（以邊個為目標？）我會向住最遠嘅目標，想好似章子怡衝出國際，我如 果真係去做，就希望做到最好！」

另外，她亦想做打女：「我屋企都係功夫背景，好 後悔細個冇畀心機去學，依家希望搵三姨 媽元秋叫佢過幾招。」 談到媽咪文雪兒，Christy當然希望母 女檔拍戲，直言很佩服她：「由細媽咪比 較忙，好少見，之後我去咗外國讀書，兩年前返嚟先比較Close，細個唔會好表露到對佢嘅感覺，我覺得佢係好特別嘅人，個樣比較柔弱，但其實韌力好高，經歷唔少苦。」

化妝及髮型：Sandy Wong

服裝：Snidel

場地：Mini Hotel（銅鑼灣）