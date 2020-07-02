結婚唔催得　黃嘉樂：生BB最冇壓力

黃嘉樂是個樂天的人，但當年爸爸去世時情緒曾陷入低潮！

黃嘉樂在新劇中飾演一個有焦慮症的高富帥，講起情緒病，他坦言雖然自己是個樂天的人，但當年爸爸去世時情緒曾陷入低潮！而提到「妹妹」唐詩詠現時仍未有另一半，他不戥對方擔心，更笑言不會為對方介紹男生，因坦言有壓力！

藝人黃嘉樂在無綫熱播劇《那些我愛過的人》出場喇！飾演一個重要角色，牽涉當年意外的真相，而一次機緣巧合下遇到黃翠如，因而對她心動，二人首次合作，發生了一段輕淡的感情。

黃嘉樂在劇中角色是焦慮症病患者：「需要睇精神科醫生，但唔係好刻意描述角色有呢個病，唔會喺人前show出嚟，場口都係輕輕帶過。」講到難忘的一幕，是看見妹妹王卓淇昏迷時情緒激動狂哭，笑言埋位前才拿到該場劇本，但經驗搭救，可以隨機應變。

提到其角色有焦慮症，不少都市人都有情緒問題，問可試過情緒出現問題，甚至跌入低谷？他想了一會說：「比較少，除咗爸爸過身嗰段時間比較低落，但可能我係樂天嘅人馬座，所以好快pick up番情緒。（嗰陣靠大家陪伴度過低谷？）親人過身表面係好快恢復咗，但有時有啲嘢就會引發番（情緒）。」他坦言平時靠做運動抒發情緒，亦會拉埋攝影師女友Samantha一同行山做運動。

與女友感情穩定，問何時會拉埋天窗？他說：「真係要努力啲工作先，我可能比較大男人，覺得作為男人要養得起一頭家，所以有穩定經濟基礎先結婚。」並笑言女友和家人沒有催婚，反而是身邊朋友經常催婚：「可能見到我哋太sweet，但都係嗰句，真係要努力工作，依家擺酒好貴，哈哈……」

問想幾年內結婚？現年41歲的他笑言：「盡快啦！有能力就去做呢樣嘢，但唔好催。（但會唔會想快啲結婚生小朋友？）呢個我最冇壓力，因為我弟弟已經有兩個小朋友，我冇咗傳宗接代嘅壓力，雖然我媽咪成日都想抱孫，但生小朋友就隨緣。」

當提到「鐵馬家族」現時個個都有另一半，只剩下唐詩詠未有着落，黃嘉樂不戥對方擔心：「適當時候真命天子就會出現，我成日都覺得呢啲嘢冇得強求，好似二佬（馬國明）咁，適當時候就會緣分到。」問可會幫手介紹男仔給詩詠認識？他笑說：「有啲壓力，所以我唔會做呢啲嘢。（驚詩詠可能唔鍾意？）係呀！同埋佢唔需要啦，話晒阿妹都係個靚女，佢想有嗰時自然身邊就會出現。」

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