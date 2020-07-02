洪永城1個打4個　自爆同洪金寶有親！

藝人洪永城（Tony）、鄧佩儀（Gloria）及羅仲謙於無綫新劇《陀槍師姐2020》上演「三角戀」。日前三人齊集火炭，「封路」拍攝一場重頭戲，劇情交代Tony與Gloria拍拖去食糖水，途中遇襲，他以一敵四「英雄救美」！Tony到場才跟武指排戲，打起來卻有板有眼，且搞gag說：「其實我阿叔係洪金寶！」他拍攝時要拿起垃圾桶掃敵人，原本安排了道具，但他攞起了街邊的垃圾桶，幸及時被工作人員喝止，並為他雙手消毒。

由於疫情影響關係，劇組將所有追逐、動作及飛車場面押到最後才拍攝，難怪煞科前一眾演員的體力才「見真章」。Tony說：「呢排一有時間就拉筋同跑步，隨時做好拍打戲嘅準備，同埋飲多啲能量飲品，休息多啲。（打戲難唔到你？）好在自己打得唔錯，同埋勝在記性好。」

而鄧佩儀在劇中有不少喊戲，經常拍這類場口的她，可謂駕輕就熟：「今次有爆喊同微微咁喊，爆喊戲都幾痛，因為係親情嘢。」在旁的洪永城則表示最不喜歡拍喊戲：「始終男人冇女人喊得咁靚，我寧願拍打戲。」當晚，羅仲謙亦有一場英雄救美戲顯身手，車頂更會被𠝹開，相當驚險。他表示拍打戲仍頂得住，但不會逞強，因最緊要讓屋企人安心。