藝人李治廷原來佢同歌手鄧紫棋(G.E.M.)嘅富二代兼造型師男友Mark Ngai係老友,近日趁住空閒日子,大家出嚟飯聚傾吓偈,而Mark更上載一張佢哋超過15年嘅合照,指大家過咗咁多年都過得唔錯:「Overdue catch up session with deep and meaningful conversations. Still looking good 15 + years later though (大家傾咗一場好深入同有意義嘅對話,大家過咗超過15年都仍然咁好)」唔少網友驚訝兩位已經識咗咁耐之餘,仲指兩個比起以前,依家靚仔好多!