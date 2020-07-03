師妹得寵爬晒頭　鍾舒漫的起心肝離巢闖天下

歌手鍾舒漫出道至今一直效力英皇娛樂，無奈近年人氣、曝光率明顯不及一眾師妹，她親口承認待合約屆滿，便正式離開一手栽培她的英皇，結束15年賓主關係。

2005年歌唱比賽出身並加盟英皇娛樂的鍾舒漫（Sherman），2007年推出首張專輯正式出道，代表作《給自己的信》更橫掃樂壇頒獎禮多個獎項！據知，今年9月約滿英皇的她決定離巢，有傳她眼見近年公司重點力捧師妹許靖韻、李靖筠及曾樂彤，連負面新聞成籮的吳浩康都開騷兼有新歌，而她卻機會有限，去年更因嗓子問題而暫停唱歌，思前想後決定外闖。

當正屋企人

Sherman昨日承認不再續約，但否認與公司力捧一眾師妹有關：「公司都畀好多機會我，一直放手畀自由我造歌同支持我，都有Keep住出歌，只係舊年因為身體狀況同心靈想整頓吓，先同唱片部請假，但期間公司都有幫我接Job。公司好有人情味，Mani（霍汶希）都講過『呢度係你屋企』，我都當佢哋係屋企人，有份情喺度係好Warm。」她指公司有跟她傾過續約事宜，並非公司滿足不到她，只是覺得合作太耐：「我好想試吓新嘢！唔係官腔說話，我同公司有共識，好和平。」至於新動向，她表示有消息會公布。

其經理人Mani亦強調雙方是開心結束合作：「公司一直有幫佢出歌，去年底先幫佢出咗首《Over You》，冇存在唔開心嘅傳聞。之前我有同佢傾過續約，只係佢想轉換新環境，喺公司立場，最緊要歌手藝人開心。」