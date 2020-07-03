東方日報C1：派對困獸鬥！蔡思貝四男鼎立霸地盤

無綫小生花旦戀事多籮籮，關係七國咁亂！在前晚的慶生派對上，蔡思貝一后對四王，據知同場的新歡胡鴻鈞與舊愛麥秋成全晚互當透明；而湯洛雯懶理前度羅天宇夾在中間，與馬國明當眾煙韌，馬國明事後表示：「大家都係成年人，點會有問題。」

約40位無綫藝員齊集高層樂易玲西貢的寓所，為她舉行派對慶生，由朝玩到晚，當中不乏當紅藝人。原本只是一般慶祝場合，不過出席藝人關係千絲萬縷，不少是過氣情侶，多對新歡舊愛同場！

「明湯戀」當羅天宇面前依偎

當中最矚目的首推蔡思貝，除了與3位緋聞男友胡鴻鈞、余德丞及王浩信同場外，其前度麥秋成竟然亦有份出席，據知麥秋成最近成為樂易玲愛將，所以獲邀出席。據同場人士爆料，蔡思貝搶盡風頭，五人在屋內困獸鬥氣氛尷尬，各據一方。特別是胡鴻鈞全晚當麥秋成透明，兩人表現抗拒，不時互相閃避，反而女主角蔡思貝表現自若，周旋在4個男人之間。現場多角關係氣氛微妙，蔡思貝被追問事前是否知道新歡舊愛同場時，她表示：「我哋都係好朋友、好同事，一齊想樂小姐開開心心，過一個生日！」

蜜運情侶鬥放閃

反觀已公開戀情的馬國明及湯洛雯（靚湯）甚為甜蜜。拍攝大合照時，雖然曾拍拖4年、但分手收場的前度羅天宇正正在前方，但靚湯未有理會，情不自禁依偎男友馬國明放閃。對於與靚湯及其前度同場，馬國明表示：「佢哋以前拍過拖，冇乜問題喎！我覺得係一件好平常嘅事，大大方方出嚟，冇問題，大家都係成年人！」靚湯亦說：「係好朋友，完全冇芥蒂！」

當晚除了過氣情侶組合外，亦有蜜運中的藝人雙雙對對現身，包括不時傳婚訊的袁偉豪與張寶兒，以及準備結婚的鄭俊弘與何雁詩、楊明與莊思明等，而近年甚少與富貴老公齊齊露面的林夏薇亦夫妻檔出席派對。

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