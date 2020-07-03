白羊：人氣及事業運略為不穩，情緒及家庭運稍遜，宜多集中，求職、謀事等將較利好。

金牛：人氣大旺，但辭令及思考力稍遜，做生意、開單、簽約等，宜多注意文書等工序。

雙子：社交運回穩，人氣甚佳，但財運稍遜，應酬、社交及娛樂等開支較大，宜多節約。

巨蟹：戀愛及事業運回穩，人氣及社交運較佳，但理財能力稍遜，宜量入為出切勿超支。

獅子：工作及事業壓力或會較大，精神及鬥志稍遜，求職、轉職及謀事等，宜保持積極。

處女：社交運較旺，但人事問題或會較頻，注意情緒及言行表現，保持友好，有助過度。

天秤：人氣不穩，事業運稍遜，求職等需予耐性。然而工作運較佳，現職進度將較理想。

天蠍：出勤、公幹及海外項目等雖偶有阻力，但工作運稍佳，多努力不難維持理想進展。

人馬：戀愛運較佳，但社交運不穩，偏桃花較重，人事問題較頻，宜多於耐性注意溝通。

山羊：家庭及戀愛運雖持續轉佳，現關係將較平穩和諧，但情緒不穩，相處需多予耐性。

水瓶：工作運稍佳，但體能不穩，善用公餘假日，休養生色多放鬆，工作表現自然更佳。

雙魚：人緣及桃花運較佳，但親子及現關係卻帶點變動，宜小心處理人事及溝通等事宜。