Yanny貪小便宜　戀上髮型師

組合Super Girls成員Yanny外冷內熱，身為女神的她原來有不為人知一面，中二時因成面暗瘡而大感自卑，她說：「嗰陣唔識處理，求其買啲粉餅去遮，但又唔識落妝，搞到皮膚愈嚟愈差！雖然之後醫番好，但都有後遺症，依家啲皮膚變得好易敏感。」加上讀女校關係，所以她求學時鮮有與男性接觸，畢業後先第一次拍拖。

Yanny的感情世界甚平淡，只談過三次戀愛的她自爆初戀男友是髮型師，全因她想電負離子，但讀書時沒錢電髮，獲提議做髮型模特兒，只需付100元便可以電髮，結果一時貪玩而結識了初戀男友：「我係勁乖勁保守嘅人，好似古老年代啲書友咁！佢約我去街，我又唔去，傾咗一年偈先一齊。」可惜隨着兩人慢慢成長，追求目標變得不一樣，感情最後無疾而終。至於現與音樂監製陳考威拍拖三年，她笑說：「我哋兩個都係悶嘅人，唔係好刺激，又唔係成日出街，好平淡嗰種人。」

近年簽約古天樂旗下的Yanny，拍戲機會比以往多，問到男友可會介意她拍親熱戲？她欣賞對方夠豁達：「佢覺得都係做戲啫！佢知我係好保守嘅人，我自己擔心多過佢擔心啦，知我唔會亂嚟。」雖視對方為終身對象，但現階段不急於結婚，自言因無法一心二用：「啱啱簽咗電影公司，好想喺電影方面有啲成績，而佢就開咗新Studio做另一範疇，大家都為事業努力緊。」

Profile

年齡：30歲

身高：1米65

嗜好：煮食、睇戲、同動物玩