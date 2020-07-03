【營事檔案】番茄大豆芽瘦肉片湯 菜肉平均

一碗湯能同時有肉又有菜，滿足不同人的需要，最重要是營養均衡。（設計圖片）

平日上班忙碌，回家又不想煮太複雜的餸菜，這個番茄大豆芽瘦肉片湯就十分適合大家，一碗湯內同時有肉又有菜，滿足不同人的口味，而且製作方法非常簡單，最適合一家人一起享用！

大豆芽 豐富植物性蛋白質

番茄含有豐富的維他命C，有助增強免疫力和幫助身體製造膠原蛋白；而湯內的瘦肉亦含優質蛋白質和鐵質，幫助補充身體所需的營養，維持健康。此外，大豆芽是一款含有多種營養素的食材。大豆芽雖然是蔬菜，但也含豐富植物性蛋白質，每100克煮熟的大豆芽就有大約13克的蛋白質，即使是素食者，也可以從大豆芽中攝取一定蛋白質。大豆芽同時富含鈣質、鉀質、維他命C、維他命A、葉酸、大豆異黃酮等營養素。當中大豆異黃酮可以幫助降低膽固醇、紓緩更年期女性潮熱、預防骨質疏鬆等問題。

番茄 味道酸甜夠開胃

以上食材不但熱量低，而且營養價值高。大豆芽爽脆可口，為菜色增添不少風味，同時，番茄酸酸甜甜，配搭白飯同吃是非常開胃，十分適合在炎炎夏日中品嘗。

【番茄大豆芽瘦肉片湯】

材料：

番茄 2個

瘦肉 80克

雞湯 250毫升

大豆芽 4両

葱 1棵

薑 適量

鹽 適量

做法：

1.薑切片、葱切段、番茄切開四份和瘦肉切片。

2.熱鑊爆香薑和葱，加入番茄炒至軟身。

3.放入肉片略炒。

4.加入雞湯，湯滾起時便加入大豆芽，約煮3分鐘，最後加鹽調味便完成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。