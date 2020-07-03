為食妹妹：繽Fun主播×旅遊達人　歎茶飲

Sherman首先到Bendiect的茶飲品，和他邊飲邊傾。（胡振文攝）

疫情肆虐無得出埠，對旅遊KOL來講真係慘情，近日2位旅遊達人不約而同有新搞作，於旺角開設茶飲品，他們不但以健康為主題，還用上很多新穎配搭，究竟能否在茶飲店林立的旺角立足呢？繽Fun主播Sherman立即化身為食妹妹，落區一試。

以《離地自由行》為人熟悉的袁學謙（Benedict），其開設的茶飲品，當中的招牌抹茶，是特別從英國代理回港的宇治沫茶，他指品牌的日籍負責人還自己擁有茶田，選用特高濃度的抹茶，非一般抹茶茶飲可媲美，而且抹茶內還加入了自家製的蕨餅來代替珍珠，低糖又富嚼勁。

必試的還有首創的全素奶蓋，用豆腐、堅果製作的全素奶蓋，有豆腐香和粒粒堅果，質感Creamy又滑溜，Sherman大叫飲多兩啖都唔怕肥。

之後是另一位旅遊達人陳國熙（Jerry）開設的茶飲店，店內的食材以新鮮為主打，就連愛玉、燕麥奶等都是自家製，選用麥芽糖醇、天然蔗糖和黑糖代替白沙糖，配合台灣茶葉沖泡的茶湯和澳洲牛乳等食材，每杯都帶來原材料的真滋味。

以甜品作靈感的金箔楊枝甘露，材料非常多，並採用麥芽糖醇，飲得更健康。另一款以紅豆冰為主題的紅豆粿子の乳，特別利用梔子花來啫喱，味道天然。至於最受歡迎的黑白の戀歌‧紅烏龍，芝麻奶蓋以輕芝士配法國忌廉等製作，微甜又不會太肥。究竟是否真的咁好飲，一於去片看看喇！