【庾澄慶暗撐】伊能靜爆喊：我的毛病不是我想要的

台灣女星伊能靜一向敢言，但最近喺綜藝節目《乘風破浪的姐姐》中就講錯嘢，冇端端拖埋歌后梅艷芳落水，雖然被網民鬧爆，但其前夫庾澄慶（哈林）就被發現Like咗個聲援伊能靜嘅Post，內容提到「我覺得伊能靜很好，情商特別高。對老公孩子還有自己公婆都很好。你們為甚麼要去黑她，你們這些壞人。活出真實的自己，支持伊能靜！！」但未久哈林又收番個Like！

除咗《乘風》，伊能靜又同時喺另一節目《婆婆和媽媽》亮相，老是常出現，不過喺最新一集中，佢就爆喊吐心聲，佢話因為小時候太需要錢，於是從小養成危機感，佢舉例話，有時遇到同一件事，兩夫妻想法都係正確但角度可能唔一樣：「他會先選擇家，我會選擇要想辦法生存下來。」佢又希望能成為有本事可以話要選擇家嘅人：「可是我不是這樣長大的。可以有人賺錢給我花了，但是我不會享受。」佢又向奶奶訴苦：「媽媽，這是我覺得最難過的地方，我52歲了，我還不會享受家庭的快樂。」

伊能靜之後又喊住向老公秦昊訴說童年陰影：「所以老公你要包容我，因為我小時候被教會的就是，我媽媽跟我說，你不去賺錢的話，這個債就還不了，別人會來家裏潑油漆，把你的家鎖住，所以你們不能了解，那個東西在我心裏的陰影。」佢激動地表示：「我身上的那些毛病不是我想要的，我也希望我不是一個這樣的人。」