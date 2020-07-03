韓國大熱ABC果汁　連喝3周腰圍激減？

韓國大熱ABC果汁不但成為一眾荷里活女星的至愛，更備受韓國女生和明星追捧。（互聯網）

「夏天為大地帶來美腿！」想實現這句話，穿起短裙短褲時，露出的是一雙纖瘦美腿而不是「象腿」的話，就要想想辧法了！最近韓國綜藝節目《健康的開始，身體的對話》介紹了一個「ABC果汁減肥法」，據說此法不但得到荷里活女星如Gwyneth Paltrow、Angelina Jolie及Oprah Winfrey等的追捧，更得到韓國電視台主持人實測，證實喝了3星期後，腰圍激減11cm，成功在韓國掀起了一股「果汁減肥風」！到底ABC果汁是甚麼？點飲先會瘦？現在就馬上為大家拆解！

甚麼是ABC果汁？

原來ABC果汁是將一個蘋果、一條紅蘿蔔、三分之一紅菜頭加一冷杯水（240毫升）放到攪拌機打成的果汁。蘋果的卡路里低，含有豐富的膳食纖維和果膠，可以阻隔脂肪吸引。而紅菜頭和紅蘿蔔中含有抗氧化物質，可抑制內臟中脂肪的形成和堆積，加在一起就很有瘦身的功效。

點飲先至好？

1.飲ABC果汁都有一個重點要記住：首先是必須空腹代替早餐飲用，其次是不能代替3餐，但可以作為副食。

2.最好搭配少量運動，好似《健康的開始，身體的對話》嘉賓主持洪信愛進行實測時，就堅持日行一萬步和一周2~3次20分鐘慢跑。結果實測3星期後，身體出現了相當大的變化，腰圍從85cm縮減到74cm；對比實測前錄影的模樣，臉蛋也消瘦了許多。

3.紅菜頭雖可抑制內臟中的脂肪形成，但因含有非常豐富的草酸鹽 （Oxalate），過量服用會堆積在體內，引起腎結石，所以不能貪心喝太多。

其他果汁減肥法：

如果ABC果汁唔啱你心水，仲可以按個人需要，試試其他女星的瘦身果汁減肥法。

崔汝珍─惡魔果汁

模特兒出身的崔汝珍有着公認的好身材，體脂只有6%，絕對是魔鬼身材。她曾在節目中公開自己每天必飲「惡魔果汁」，炮製方法是將蘋果、紅蘿蔔、芹菜、藍莓等蔬果打成汁，代替早餐飲用。

f(x)Luna─排毒果汁

大家都知道韓國女子天團對身材管理很嚴格，而f(x)成員Luna就用這杯排毒果汁甩掉8公斤肉。方法是先將150g蘋果和100g蘿蔔打成汁，然後將50g香蕉加一條香茅攪碎倒入蘋果蘿蔔汁中攪匀飲用。Luna強調這款果汁不但可以促進消化、排出體內毒素，還可以降低食欲。