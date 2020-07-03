限定20個！374萬日圓買2.1米高EVA初號機Figure

身為《新世紀福音戰士》（EVANGELION，暱稱EVA）嘅粉絲，無論大大小小嘅模型及Figure，都應該砌或玩過唔少。不過講到重量級之選，則肯定要數現正接受預訂、高達2.1米嘅EVANGELION初號機Human Scale呢款Figure莫屬！話說剛於6月喺東京開幕、被喻為全世界最大嘅室內微縮景區樂園Small Worlds Tokyo，訪客到此可以欣賞各種「縮水版」嘅模型風景，內裏分為 6 個區域，當中便包括了《新世紀福音戰士》場景，與此同時更展示了初號機嘅巨型立體Figure。園區便以此Figure嘅3D數據為藍本，限定製作20個Human Scale版本來慶祝開業！只見該款Figure造工十分精細，並且使用鐵骨製作，重量達100kg，絕對係斤両十足。售價方面，初號機本身售286萬日圓，另外還另售一條88萬日圓嘅電源線畀你配搭，插上後Figure雙眼更可亮燈，進一步呈現出原著神髓。現可於 Small Worlds Tokyo嘅官網預訂，當訂單到達10個以上，便會馬上進行生產，待開始製作後3個月便會陸續送貨。