陳婉衡撻着健身學生　預告減少派福利

「咪神」陳婉衡（Alycia）今日披上嫁衣出席活動，Deep V設計大晒吸睛騷胸，她笑言雖不是首次着婚紗，但仍然愛着：「着嘅次數兩隻手數得晒，未去到厭，每次接婚紗騷都好開心。」日後結婚的婚紗款式都會行性感路線？她指會盡量簡單，笑問是怕驕人身材嚇親長輩？她大笑話：「又唔係，因為平時做嘢都成日性感。（未來老公可能想你騷多啲呢？）唔會啦！大部分男仔都唔鍾意另一半太性感。」

拍拖數月

問到現時可有拍拖？Alycia即時冧樣盡現，自爆新戀情剛萌芽數月，男友王先生是圈外人，從事金融行業：「佢係我啲客，健身學生。（操咩操到一齊？）哈哈！大家都鍾意做運動，有共同興趣，自己都偏向鍾意運動型嘅男仔。」互操是拍拖節目？她怕醜笑話：「有時佢有佢操，我有我操，又會一齊操嘅。（咁咪好Fit？）拍拖初期太開心都有肥咗，依家要做多啲運動。」

男友介意性感

Alycia又謂男友會介意她狂Post火辣性感相，或之後會減少派福利：「去沙灘着泳衣就少影啲、少Post啲，唔會咁刻意，但如果係工作上需要佢都會尊重。」相信有不少Fans聽到此話心都碎！