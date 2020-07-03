去年退出AOA　珉娥自爆曾被智珉欺凌

韓國26歲女星珉娥去年5月滿約FNC事務所，決定往演員方面發展，離開女團AOA，剩下雪炫、澯美、智珉、惠晶及酉奈繼續活動，珉娥今日透過社交網公開激進粉絲發給她的私訊，該狂迷向珉娥說：「死開啦，XX呀！」珉娥之後發長文大爆自己長期被AOA成員欺凌，更曾因此想過尋死。

珉娥在文中指：「當時因為爸爸過身而在化妝間哭了，那位姐姐就說我毀掉氣氛，叫我不要哭，更拉我到化妝間的衣櫃裏，我說我很害怕，我到現在仍然無法忘記她對我說的話。」珉娥又指當時因為要與對方坐同一架保姆車，後來便開始服食神經安定劑和安眠藥來讓自己睡着：「但我畢竟要出席活動，我感覺到我慢慢倒下來了。」她更曾因為對方的欺凌已想過自殺。

珉娥坦言能做偶像歌手十分幸福，和其他AOA成員活動時亦十分開心，但因為10年間都受到欺凌，令她不得不放棄AOA：「那位姐姐的父親在不久之前過世了，我的心很痛又很奇怪，我去了殯儀館，她便哭着對我說對不起。」而智珉於今年4月喪父，網民便猜測欺凌珉娥的成員是智珉。

她又在文中指自己最近正在度過空白期：「我已經預料到了，學習各種東西，也可以治療一下抑鬱症、恐慌症和失眠症，但在空白期卻發生了很多事，老實說真的很累，就算不喜歡我，也可以不要關注我，可以放過我嗎？」

另外，珉娥今日透過社交網透露最近參加了化妝品公開的問卷調查，之後被通知中獎，接受了皮膚療程及用逾6,500港元購買護膚品，現在卻出現皮膚炎的副作用，呼籲大家小心受騙。