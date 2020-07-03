日韓名店搶攻港　Coffee or Juice

日韓迷要留意了，雖然現時無得飛，但依然可以品嘗到當地的美味，近日兩地的過江龍名店，無懼疫情影響，依然在本地開設分店，無論是日式的咖啡，又或是韓式果汁，都各有捧場客，唔知大家想揀Coffee or Juice？

日系咖啡豆專門店

對咖啡迷來講，東京的名店Omotesando Koffee絕不陌生，近日它在尖沙咀開設第二分店，大家都可以在九龍區歎到手沖咖啡、厚玉子三文治及其他甜點了，與此同時，其咖啡豆專門店Koffee Mameya也將於7月在同區落戶，開設首間海外分店。店內按季提供約15至20款來自各地的咖啡豆，有專人向大家介紹各款咖啡豆，還會為你度身訂造合適的沖泡方式和建議，讓你隨時都可以飲到一杯靚咖啡。

韓國連鎖果汁

當街上都是台式茶飲店，看似無咩選擇時，於2010年在韓國成立的JUICY Fresh Juice Bar，早前於中環開設首間分店。這個品牌現時在當地已有超過600間店，繼日本、馬來西亞、中國、柬埔寨、菲律賓及遠至澳洲和美國後，終於來到香港。店內主打不同的果汁、奶昔和拿鐵等40多款選擇，混合果汁如蜜桃橘子汁、杧果草莓汁、牛油果香蕉奶及草莓香蕉奶外，竟然還有熱橙汁、熱橘子汁和熱草莓香蕉等。大熱人氣的飲品首推士多啤梨拿鐵和士多啤梨杧果汁，前者以果肉配上軟滑忌廉，後者配以紅黃的鮮果汁，搶眼又有果香。