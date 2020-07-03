9月台北開騷　任賢齊用念力抗疫：想你啦！

藝人任賢齊在社交平台舉辦了一個別開生面的動森記者會，宣布將於9月19日，假台北國際會議中心舉行世界巡迴演唱會台北站，過程非常有趣！

由於小齊早前加入了「動森大家庭」，於疫情期間，他在其「麼麼茶島」宣布舉辦演唱會：「最近大家都在瘋玩這個，所以我也來玩玩，今年本來打算在熱浪島開一個麼麼茶二十周年演唱會，但因為疫情關係，不知擱置到何時，所以，我們不如建個『麼麼茶島』，然後在這個無人島上開演唱會，到時你們會來嗎？嘿嘿嘿……等我把台燈音都搞定，再告訴你麼麼茶島演唱會預定門票日期，今天先來拍個演唱會MV紀念一下開島大日子！」

今次不再是無人島幻想，不再是只得七個座位的演唱會，而是重返他當年出道，第一次個人演唱會的地點台北國際會議中心，再次舉行齊跡演唱會！很多粉絲都熱設期盼着，不少香港、馬來西亞等外地歌迷，於他平台公布消息後，表示要大哭，因為擔心屆時飛不到去台北參加。

而小齊呼籲大家一起用念力，希望疫情早點消退，九月台北不用再封關，大家也可以來見面！最近他更發表了與歌迷一同合作創作的新歌：「想你啦！」憑歌寄意，半年沒見，非常想念大家！