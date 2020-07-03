開箱男︰打機唔怕「米」貴！小米POCO F2 Pro

踏入5G元年，各大手機品牌都力谷5G機種，除咗鬥快，最近高階機型更出現劈價潮，一改5G旗艦機初推出時的高昂定價。剛剛於香港開賣的小米POCO F2 Pro 5G便是一例，集齊S865平台、6.67吋電競級屏幕、4+1鏡頭與大電池於一身，卻只賣四千多元，即成為目前CP值最高的5G旗艦機！

非開窿全面屏

POCO分屬小米旗下子品牌，機型定位高階，這部F2 Pro 5G機身正背都採用了Gorilla Glass 5玻璃以提升防護力，又用上雷射及防炫光塗層來凸顯「身價」。屏幕既非開窿亦非「Ｍ字額」，而是一塊完整的6.67吋AMOLED全屏幕，對比度達5,000,000:1，亮度達500nits，又支援HDR10+、DC調光及180Hz觸控刷新率，無論畫質、反應都達到上佳水準。

性能手機第一

S865處理器是目前旗艦機基本配置，這機還內置了8GB RAM及256GB ROM，在《AnTuTu》性能測試中獲得逾57萬分，位列排行榜第一。另外，它有不少功能是為打機而設，例如設有Z軸線性震動摩打以提供逼真的觸覺反饋；採用LiquidCool 2.0散熱系統，利用大面積石墨板排走手機廢熱；又通過Hi-Res Audio音效技術，為Game迷提供沉浸式音效體驗。

64MP圓形相機

鏡頭為4+1配置，前置2,000萬像素彈出式鏡頭，後置6,400萬像素主鏡頭、1,300萬像素123°超廣角鏡頭、500萬微距及200萬景深鏡頭則位於圓形模組內，支援8K@24fps超高清錄影、4K縮時、電影模式及120fps慢動作自拍。手機還配備4,700mAh大電池，支援30W快充，只消30分鐘即充滿64%，至啱心急嘅香港人！

規格表

制式：5G單卡/4G雙卡雙待

處理器：Snapdragon 865

記憶體：8GB RAM、256GB ROM

屏幕：6.67吋AMOLED（2,400×1,080解像度）

鏡頭：（前置）2,000萬像素彈出式、（後置）6,400萬像素＋1,300萬像素超廣角＋500萬像素長焦微距＋200萬像素景深

系統：Android 10（MIUI POCO）

體積：163.3×75.4×8.9mm

重量：219g