6呎3吋籃球員謝高晉轉戰樂壇　搵MV女主角勁難

身高6呎3吋的職業籃球員謝高晉正式加盟樂壇，首隻個人單曲《仲夏日記》MV日前在幾經波折下已完成拍攝。MV本來一早計劃在籃球場拍攝，但遇上疫情，好多籃球場需要關閉，只好轉移陣地往飛鵝山，但卻又因連日大雨，大隊上山途中遇上山泥傾瀉被迫折返，最後決定再改去龍翔道觀景台取景，但萬萬估不到開拍第一個鏡頭，拍攝不到10分鐘就開始滂沱大雨，被迫停拍一個小時才稍為停雨，導演馬上趕拍。

雖然遇上多番波折浪費了好幾個鐘頭，但豪雨後苦盡甘來：「我哋喺西九拍拍吓，維港出現雙彩虹，大家都好興奮，我第一次見到雙彩虹，所以呢條雙彩虹會出現喺《仲夏日記》MV，總算不枉我哋咁辛苦。」

身為職業籃球員的高晉，曾經代表香港出外比賽，亦輾轉在澳門職業籃球隊受訓，成為歌手前他也曾客串電影，因為身形高大又有陽光氣息曾做過模特兒更被邀請拍過幾次MV，他興奮又緊張：「終於拍到屬於自己嘅MV啦，唱歌算係我入行以來其中一項重大挑戰。」他並多謝模特兒出身的師妹吳焱曦（Adora）為他擔任MV女主角（Adora），因為他太高好難找到合適女主角，而Adora身形跟他高度相當合襯。