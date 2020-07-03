生日P多戀事　何雁詩：好多一Pair Pair咁坐

近期改行性感路線的藝人何雁詩，今日繼續大露纖腰及長腿到電台宣傳創作新歌《絕望時請點播》，她興奮地說新歌反應不俗：「自己好緊張，話晒第一次作廣東歌曲，仲專登搵咗美國音樂人編曲。（未婚夫鄭俊弘滿意作品？）滿意呀，佢好羨慕我可以同咁多人合作。」

適逢年底結婚，何雁詩透露會推出結婚歌，當禮物送給鄭俊弘（Fred），不過大頭蝦的她，自爆日前飲大兩杯，將新歌曝光：「畀咗佢聽！但唔緊要啦，首歌會寫我哋之間嘅關係，大家都覺得我哋好戲劇性，但其實我哋係好簡單、無聊。（寫不滿？）佢都知㗎啦！唔怕再講，周年紀念送清明拜山花，但都冇進步過，咁我都接受咗，都幾搞笑嘅。」

講到她於社交平台上載「下身失蹤」辣照，問Fred有叫下次要着褲？她哈哈大笑說：「咁又冇，佢冇睇到張相，但佢都睇慣咗（冇着褲），哈哈！嗰張相我係有着褲。」但就自爆冇拉褲鏈：「錄完成集節目先知，即刻話畀Fred聽，點知佢話佢成日都係咁！真係天生一對，哈哈！」

另外，提到她日前孖Fred參加無綫高層樂易玲生日Party，出席藝人關係七國咁亂，齊集多對新歡、舊愛，何雁詩笑謂：「當晚大家都好冷靜，得經理人玩得好開心，我都冇乜點留意，知係好多一Pair Pair咁坐。（蔡思貝同胡鴻鈞一齊坐？）佢同我坐，Fred就同胡鴻鈞、羅天宇坐。（咁都算一齊坐，有見到麥秋成？）見過一眼，其實事後如果唔寫出嚟，都唔知有咁多嘢寫過。」還抵死笑話好後悔冇望多幾眼：「我自認係花生友，哈哈！食少咗（花生）即刻瘦晒！」