【是非一籮籮】劉佩玥否認姊妹不和

藝人劉佩玥（Moon）到電視城出席新劇《逆襲人生》（暫名）造型暨拜神儀式，短褲上陣的她透露劇中常穿背心、吊帶、短褲：「比較自由奔放嘅女仔，同埋係結過婚，但兩次老公都死咗。（「劏豬櫈」？）係囉，剋死老公，所以話佢堅強外表下係內心脆弱。」她又謂為了配合較性感造型，要特地加緊做運動操練。講到劇中她與鄧佩儀、蔣家旻、陳庭欣中學時期開始是好姊妹，她笑言自己仍可扮到中學生：「講我哋本身係好姊妹，但有啲誤會，大個咗就各散東西，但未知係咪反目成仇。同埋大家係見過世面嘅女仔，變咗中女。」

而講到現實中，其好姊妹馮盈盈與江嘉敏亦傳不和，她即謂：「仲講緊？唔講啦，好悶，唔想呢件事再發酵。（話盈盈係大話精？）成件事嘩眾取寵，咩唔咩大話精唔係當事人點會知。（你做中間人調停吓？）唔需要啦，係咪真係發生呢啲事，我做唔做和事老都唔需要同大家講，想件事快啲淡化。（話你唔想牽涉件事，所以轉同苟芸慧埋堆？）其實苟苟好慘，我同佢好冤枉，我有唔同朋友，咁咪有好多堆？唔覺得我嘅友誼要牽涉到呢件事。」

另外，亦有指她與陳瀅因周志文而傳不和，故避開同一日出席樂易玲生日會，她即大呼：「其實我同陳瀅每日都會聯絡，唔好嘅嘢夾硬堆砌出來，成個環境需要啲好嘢，假嘅嘢唔需要再發酵，謠言止於智者，我就係智者，哈哈。」