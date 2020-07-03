四緋聞男友齊聚　蔡思貝十萬伏特電暈幾多無綫小生？

港姐亞軍蔡思貝有「人肉發電廠」之稱，2013年選港姐入行後緋聞不斷，最近因為樂易玲生日，一班無綫小生花旦聚首同賀，令思貝4位緋聞男友麥秋成、王浩信、余德丞及胡鴻鈞激罕同場，真係咪話唔尷尬呀！

麥秋成

係唯一一位蔡思貝入行後公開承認嘅男友，透露係初入行喺影樓影完相後，化妝師朋友邀請佢參加聖誕派對而認識對方，分開係因為對方想穩定話要照顧佢，而佢先剛踏入夢寐以求嘅演藝行業，唔想咁快穩定，大家追求嘅唔一樣所以分開，至今都話係好朋友，有聯絡咁話！

王浩信

蔡思貝同人夫都拉上關係，曾傳出拍攝《踩過界》期間，王浩信曾單獨與蔡思貝打邊爐，又到女方香閨短敍，因而令男方婚姻亮紅燈。最後兩人一同受訪澄清解畫，王浩信更與老婆陳自瑤現身活動闢謠！

余德丞

人夫後就到男神余德丞，有傳兩人拍攝旅行節目《緬甸奇幻旅程》而日久生情，兩人仲頻頻情侶檔上陣，又喺社交網耍花槍，人前人後都好似拍拖咁。2018年，余德丞踢波昏迷入院，女方更趕到醫院守候，關係不言而喻，雖然蔡思貝就話同對方從來只係好朋友，但就係最夾嘅！

胡鴻鈞

2019年，兩人被東網拍得10日內密會3次，被撞破戀情嘅蔡思貝當時驚青用手機遮面，雖然兩人唔承認拍拖，但就前言不對後語，一時話「係（拍拖）」一時話「只係朋友」，愈描愈黑，答法模稜兩可，胡鴻鈞同許廷鏗更因為女方而擘面添！

其實除咗上述4位，蔡思貝更曾經同洪永城及張振朗傳緋聞，真係一隻手都數唔晒！當時更有指蔡思貝介入洪永城及唐詩詠戀情以致兩人分手，洪永城隨後要發聲明指分手不涉及第三者先令事件告一段落！