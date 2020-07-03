Yanny皮膚白雪雪　吳肇軒流晒口水：早知早啲識佢！　

藝人吳肇軒、胡子彤和林家熙到電台宣傳ViuTV新劇《地產仔》，他們指劇集播出一星期後，聽到多方評價，當中有好有壞：「都預咗，有啲觀眾接受唔到劇中爆屎渠畫面，但其實呢個係有寓意。好嘅評語就係讚劇中女演員好靚女，有陳穎欣（Yanny）、廖子妤、徐頴堃等。」

其中跟Yanny飾演情侶的吳肇軒說：「好開心觀眾覺得我哋呢對好有戀人感覺，我自己都好有Feel，現實中都想要一段咁純樸嘅戀愛。（擔心抽離唔到？）好易抽離，Yanny同角色唔同嘅，只係喺劇入面感覺強烈。」續話鍾意皮膚白雪雪、Sweet的女仔，記者打趣笑話正正是Yanny，他抵死笑說：「早知早啲識佢啦！哈哈！但佢係冰山美人。（劇中有親熱場口？）有場吻戲NG咗成20、30次。」說畢即被胡子彤踢爆：「佢好開心！」吳肇軒解畫：「我哋好專業，係因為現場有啲動物演員，難啲聽話，我有鬧佢哋㗎！一鬧完就拍到。」

另外，胡子彤自爆為了要趕回家睇電視，到屋企樓下時唔小心拗柴，現場見他左腳有包紮敷藥：「真係好𤓓！拗完都唔覺痛，平時踢波成日整親都慣，但點知返到屋企邊睇電視就邊覺得痛，腫到成個網球咁，即刻去入急症照X光，冇事就再去睇中醫，希望快啲好番。」